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В Моздоке прошел спортивный фестиваль "Хочу стать чемпионом!"

В Моздоке прошел спортивный фестиваль &quot;Хочу стать чемпионом!&quot;

Сегодня в Моздоке при участии олимпийской чемпионки по фехтованию Аиды Шанаевой прошел спортивный фестиваль "Хочу стать чемпионом". Событие было организовано Минспорта Северной Осетии и администрацией Моздокского района.

Как рассказал глава североосетинского Минспорта Сослан Кочиев, в спортивном фестивале приняли участие 150 юных жителей республики.

"Спортивный фестиваль "Хочу стать чемпионом!" состоялся сегодня в Моздоке. Около 150 ребят соревновались в футболе, баскетболе, воркауте, теннисе и веселых стартах. Олимпийская чемпионка Аида Шанаева провела им зарядку", - приводит слова Кочиева ТАСС.

Министр сообщил, что аналогичные фестивали будут проведены и в других районах Северной Осетии с целью популяризации здорового образа жизни.

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