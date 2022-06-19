В моде на искусственно сломанные уши в Дагестане появился новый поворот

19 июн. 18:58

Сломать уши так, как они ломаются у профессиональных борцов на тренировках и соревнованиях – такую услугу из сферы пластической хирургии не первый год оказывает жителям Дагестана, соседних регионов и даже соседних стран молодой врач из Махачкалы.

Как пишут "Известия", услуга весьма востребована, поскольку сломанные уши – это свидетельство физической силы и борцовского мастерства мужчины. Махачкалинский хирург Магомед – единственный в России врач, кто делает это профессионально, без боли и по всей форме.

Каждый клиент получает обезболивающее, затем мастер ломает уши, по его словам, "путем трения и массажными движениями". "Занимаюсь я этим уже около пяти лет, сломал уже свыше 4,5 тыс ушей", – рассказал Магомед.

Один из клиентов хирурга объяснил, что сам он борец, но тем, как сломалось его ухо на тренировке, недоволен, поэтому пришел к мастеру, чтобы тот устроил ему явную, классическую борцовскую травму.

Между тем профессиональные борцы и их тренеры отмечают, что сломанные уши ничего не говорят о борцовском мастерстве.