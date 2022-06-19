США признали губительность "наказания России" для американцев

19 июн. 18:43

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила сегодня, что у США возникли экономические проблемы из-за желания Вашингтона и его союзников "наказать Россию".

"Мы едины с нашими союзниками в желании принять меры, необходимые... чтобы наказать Россию за то, что она делает на Украине, и это имеет побочные эффекты также и для нас", - сообщила она в эфире ABC.

Таким образом, американские власти сместили акцент в объяснении рекордной за последние 40 лет инфляции в стране: если прежде они указывали ее причиной саму военную спецоперацию России на Украине, то теперь говорят, что проблема кроется в антироссийских санкциях.