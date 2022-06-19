Ушел из жизни Геннадий Бурбулис

19 июн. 18:29

Один из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале 90-х Геннадий Бурбулис ушел сегодня из жизни. Об этом сообщил его пресс-секретарь Андрей Марков.

Марков подчеркнул, что смерть 76-летнего бывшего государственного деятеля стала неожиданностью для его окружения, поскольку у него не было каких-либо проблем со здоровьем.

"Он не болел, прекрасно себя чувствовал", - сказал пресс-секретарь Бурбулиса Интерфаксу.

Смерть Геннадия Бурбулиса подтвердила ТАСС его племянница Юлия Бурбулис.

Напомним, что в 1991-1992 годах Бурбулис был госсекретарем РСФСР и первым вице-премьером российского правительства. Участвовал в подписании Беловежских соглашений со стороны РСФСР.