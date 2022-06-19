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Грузия признала зависимость от российского зерна

Грузия признала зависимость от российского зерна

Ассоциация фермеров Грузии опубликовала исследование, показавшее глубину зависимости грузинского рынка продовольствия от импорта зерна из России.

Так, в прошлом году российского зерно составило 92,1% всего зернового импорта Грузии. При этом АФГ обратила внимание на то, что в других странах можно покупать зерно по сравнимым ценам, особенно в Казахстане.

Как пишет Спутник-Грузия, исследование также обнаружило, что дефицит зерна импортеры стараются заменить импортом муки, однако она ниже по качеству, чем мука местного производства и слишком быстро портится.

В связи с этим Ассоциация фермеров Грузии призвала нарастить местное производство зерна. На сегодняшний день зерном в республике засеяно не более 50 тыс га. В прошлом году урожай с той же площади составил 136,1 тыс т, однако почти все это является кормовым зерном для скота из-за слишком низкого качества. При этом потребности Грузии составляют 700-800 тыс т зерна в год.

Также в АФГ предложили больше покупать зерна в других странах.

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