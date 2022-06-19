Владимир Путин поздравил живущего в Сочи Героя России со 100-летним юбилеем

19 июн. 17:58

Сегодня в Сочи прошло масштабное празднование 100-летнего юбилея Павла Сюткина – ветерана Великой Отечественной войны и Героя России. Почетный житель Сочи Павел Сюткин стал первым Героем России, перешагнувшим столетний рубеж.

Утром у дома юбиляра состоялся уличный концерт, пишет "Российская газета", вышедшего к людям ветерана встретили не только поздравляющие, но и дирижабль. В честь Павла Сюткина люди скандировали "Спасибо за победу" С юбилеем!".

Затем на старинном автомобиле "ЗиМ" из частной коллекции Павел Сюткин добрался до Зимнего театра. От пересечения Курортного проспекта с Театральной улицей его приветствовали военнослужащие, участники патриотических движений, жители и гости Сочи.

В Зимнем театре прежде всего была зачитана телеграмма президента России Владимира Путина. "Уважаемый Павел Павлович! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Вы с честью прошли через горнило испытаний военного времени, поднимали страну из руин, созидали мощь и достоинство великой державы. Мы искренне благодарны Вам за ратный подвиг и трудовые свершения, за глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечестве. Желаю Вам здоровья и всего самого доброго", - сказано в поздравительном документе президента.

Также Павла Сюткина поздравили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава города-курорта Алексей Копайгородский и председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов. Затем состоялся концерт с участием любимых артистов Героя России – Олега Газманова и Александра Буйнова.

"Для меня этот день особенный. Тридцать лет, почти треть жизни у меня прошла в Сочи. Город стал родным. Помните своих дедов и прадедов, любите родину и сохраните историческую правду о Великой Отечественной войне", - сказал собравшимся Павел Сюткин.

Павел Сюткин ушел на фронт добровольцем в 1942 году, служил командиром батареи самоходных орудий, добрался до Восточной Пруссии. За годы войны он пережил несколько ранений и контузий, после Великой Победы остался служить в армии.

Звание Героя России и медаль "Золотая Звезда" Павел Сюткин получил в 2008 году лично из рук Владимира Путина.