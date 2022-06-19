Ицхак Герцог поговорил с Реджепом Тайипом Эрдоганом о терроре

19 июн. 17:43

Президент Израиля Ицхак Герцог позвонил сегодня президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы обсудить с ним проблему борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке "на фоне недавно опубликованной информации о намерениях совершить террористические акты против израильтян, находящихся в Стамбуле".

"Герцог поблагодарил Эрдогана за усилия по пресечению террористической деятельности на турецкой земле. В ходе беседы два лидера подчеркнули большой вклад этого сотрудничества в укрепление доверия между правительствами и народами", - сказано в заявлении пресс-службы правительства Израиля.

В пресс-службе добавили, что президенты договорились продолжать собственную работу и открытый диалог ради мира и стабильности на Ближнем Востоке.