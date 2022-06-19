Посольство США в Ереване пообещало $400 тысяч тому, кто помирит Армению с Азербайджаном и Турцией

19 июн. 17:29

Посольство США в Армении опубликовало объявление об открытом конкурсе проектов народной дипломатии "Платформа 2", целью которого является выбор практических инициатив, направленных на достижение мира между народом Армении и народами Азербайджана и Турции.

Как пишет news.am, в посольстве уточнили, что проекты могут быть посвящены исследованиям, образованию, информированию и укреплению доверия между гражданами Армении и ее соседей.

В объявлении посольства США в Ереване перечислены задачи конкурса. Прежде всего это расширение сети лиц в Армении, занимающихся народной дипломатией с народами Азербайджана и Турции. Затем, это более полное и объективное представление реалий, сложившихся в регионе после завершения Карабахской войны.

Также посольство США предлагает участникам конкурса "изменить общественное восприятие" отношений с Азербайджаном и Турцией в Армении и стимулировать создание новой среды, где в основу контактов между обществами будут положены терпимость и взаимопонимание.

К участию в конкурсе приглашены все СМИ, академические структуры и общественные активисты Армении, а также армянская молодежь. Срок конкурса – год, за это время будет выбрано до пяти проектов на $400 тыс.