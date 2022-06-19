США попросили мир нарастить нефтедобычу любым способом

19 июн. 17:14

Глава Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм призвала сегодня всех производителей нефти и газа в мире увеличить производство углеводородов во что бы то ни стало. По ее словам, только это сможет снизить рекордные цены на топливо в США.

"Байден попросил всех поставщиков по всему миру увеличить производство. Это включает ОПЕК, это включает наших внутренних производителей нефти и газа", - пояснила она в эфире CNN.

Американский министр уточнила, что в ближайшие дни она проведет встречу с американскими производителями нефти и газа, чтобы поговорить о преодолении дефицита нефтепереработки.

Также Грэнхолм пообещала, что в третьем квартале года цены на бензин снизятся с $5 за галлон до $4,27 за галлон, хотя и оговорилась, что прогнозы Минэнерго могут не сбыться из-за "неожиданных событий".

В числе таких событий она назвала полный запрет на российскую нефть в Евросоюзе и быстро снятие коронавирусных ограничений в Китае.