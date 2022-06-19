Турция сообщила о гибели одного из лидеров РПК

19 июн. 16:59

Национальная разведка Турции сообщила сегодня о ликвидации одного из лидеров Рабочей партии Курдистана – Хусейна Шибли, известного под позывным "Ферхат Деррик".

Шибли был обнаружен в иракской провинции Сулеймания. Как пишет Анатолийское агентство новостей, в настоящее время он работал над созданием новой террористической группировки в Ираке с опорой на иностранных спонсоров.

Отмечается, что Шибли – один из приближенных Ферхата Абди Шахина, главаря "администрации Кандиля" в Сирии. Ранее вел террористическую деятельность в Алеппо и на севере Ирака. Восемь лет назад вошел в "Исполнительный совет" РПК, а три года назад стал сопредседателем "Центрального совета Сирийской автономной администрации".