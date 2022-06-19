Азербайджан взял три медали на Чемпионате Европы по художественной гимнастике в Тель-Авиве

19 июн. 16:43

Сегодня в Тель-Авиве завершился Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Азербайджанские грации по итогам соревнований возвращаются домой с тремя медалями за групповые упражнения.

В групповом многоборье азербайджанская команда заняла третье место с суммарной оценкой в 65,4 балла. Первое место в многоборье взяла команда Израиля с 69,95 балла, второе место получили итальянские гимнастки с 69,65 балла.

В групповом упражнении с пятью обручами команда Азербайджана также взяла "бронзу" с 34,75 балла. "Золото" завоевала итальянская команда с 36,65 балла, "серебро" досталось команде Израиля с 36,45 балла.

В групповом упражнении с тремя булавами и двумя мячами азербайджанские гимнастки вновь стали третьими с 31,9 балла. Первыми в этой дисциплине стали итальянки с 34,25 балла, а второе место забрала испанская команда с 31,95 балла.