С Терсколака успешно снят травмированный альпинист

19 июн. 16:27

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, сегодня была проведена спасательная операция на пике Терсколак. Один из альпинистов, взошедших на пик в составе группы спортсменов из Пятигорска, травмировал ногу и не смог спуститься вниз самостоятельно.

По данным ТАСС, в поисково-спасательных работах в Эльбрусском районе республики были заняты 17 спасателей. Несмотря на то, что маршрут восхождения не был зарегистрирован, пострадавшего удалось оперативно обнаружить и забрать с горы с помощью вертолета.

"По состоянию на 14:20, поисково-спасательные работы завершены. Пострадавшего с помощью коммерческого вертолета "Хелиэкшн" эвакуировали вниз в поселок Терскол и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - поведали представители кабардино-балкарских спасателей.