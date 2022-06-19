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Зангиланский аэропорт будет построен до октября

Зангиланский аэропорт будет построен до октября

Как сообщил сегодня спецпредставитель президента Азербайджана в Зангиланском районе Вахид Гаджиев, Зангиланский международный аэропорт будет полностью построен уже в сентябре.

Об  этом Гаджиев сообщил в ходе пленарного заседания на тему "Взгляд на восстановление и развитие Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов Азербайджана", пишет Тренд.

Также он сообщил, что в городе Зангилан в настоящее время активно ведутся строительные работы, направленные на восстановление разрушенной за годы оккупации инфраструктуры.

Вахид Гаджиев отметил, что у Зангилана высок потенциал развития солнечной энергетики и экологического туризма.

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