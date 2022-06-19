В Тбилиси пройдут концерты ансамбля "Сухишвили"

19 июн. 15:57

Концерты Национального ансамбля Грузии "Сухишвили" состоятся в Тбилисской филармонии 30 июня и 1 июля.

"По возвращении из продолжительного европейского турне - 5 стран (Хорватия, Болгария, Сербия, Румыния, Молдова) и 11 концертов, а также по просьбе зрителей, ансамбль "Сухишвили" проведет последние выступления в Тбилиси в этом сезоне", - передает "Sputnik Грузия".

Как отмечают организаторы мероприятия, ансамбль осуществил инновационную в грузинском танце реформу, приближенную к так называемым принципам "модерн-балета", сохранив идейную основу, берущую начало в грузинском фольклоре.