СМИ: Эрдоган представит на ближайшем саммите НАТО документы по Швеции и Финляндии

19 июн. 15:33

На саммите НАТО в Мадриде президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен ознакомить участников-стран Североатлантического альянса со специальными документами относительно возможного вступления Швеции и Финляндии в организацию. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

По данным издания, в документе приводятся доказательства финансовой и политической поддержки Стокгольмом и Хельсинки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), передает РИА Новости.

Напомним, Швеция и Финляндия передали НАТО заявки на вступление в Североатлантический альянс 18 мая. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, отметив, что у Стокгольма и Хельсинки нет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций.