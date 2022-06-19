В Гори появился туристический информационный центр

В грузинском городе Гори состоялось открытие нового туристического информационного центра. Об этом сообщают местные власти.
Туристический объект находится в сквере "Ломчабуки". С его помощью местные и иностранные посетители смогут узнать всю информацию о туристических местах и достопримечательностях Горийского района.
Открытие центра посетили заместитель губернатора Шида Картли Абель Абесадзе, мэр Горийского района Владимир Хинчегашвили и другие представители местного самоуправления.
Центр построен на средства гранта, выделенного Евросоюзом в рамках проекта "Укрепление местных экономических возможностей в области устойчивого развития в Гори", передает "Sputnik Грузия".