В Гори появился туристический информационный центр

19 июн. 15:14

В грузинском городе Гори состоялось открытие нового туристического информационного центра. Об этом сообщают местные власти.

Туристический объект находится в сквере "Ломчабуки". С его помощью местные и иностранные посетители смогут узнать всю информацию о туристических местах и ​​достопримечательностях Горийского района.

Открытие центра посетили заместитель губернатора Шида Картли Абель Абесадзе, мэр Горийского района Владимир Хинчегашвили и другие представители местного самоуправления.

Центр построен на средства гранта, выделенного Евросоюзом в рамках проекта "Укрепление местных экономических возможностей в области устойчивого развития в Гори", передает "Sputnik Грузия".