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Почти 20 поликлиник построят на Кубани до 2025 года

Почти 20 поликлиник построят на Кубани до 2025 года

Власти Краснодарского края намерены построить восемь детских и 11 взрослых поликлиник в срок до 2025 года, такое сообщение распространила пресс-служба краевой администрации.

"Медицинские учреждения возведут в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Здравоохранение" в 17 муниципалитетах", - цитирует его ТАСС.

Детские поликлиники появятся в Кавказском, Красноармейском, Кущевском, Староминском, Темрюкском и Павловском районах, а также в станице Елизаветинской.
"Взрослые" поликлиники построят в Новороссийске, Выселковском, Курганинском, Калининском, Крыловском, Мостовском, Новопокровском, Динском, Темрюкском, Щербиновском и Приморско-Ахтарском районах.

В текущем году на поддержку здравоохранения Кубань направила свыше 130 млрд рублей. В рамках модернизации предполагается запустить строительство восьми поликлиник, они будут введены в эксплуатацию в следующем году.

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