Токаев прибыл с первым официальным визитом в Иран

19 июн. 14:36

В воскресенье, 19 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Тегеран с официальным визитом.

В рамках поездки глава государства провел встречу с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Cтороны подробно поговорили о состоянии и перспективах развития казахско-иранских отношений. Особое внимание было уделено укреплению торгово-экономического сотрудничества в сферах транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства, а также расширению культурно-гуманитарных связей.

Приветствуя иранскую делегацию, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в этом году Казахстан и Иран отмечают важную дату - 30-летие установления дипломатических отношений. По его словам, за этот период обе страны смогли установить тесные межгосударственные контакты.

"Мы наладили конструктивный политический диалог, основанный на добрососедстве и крепкой дружбе. Между двумя странами сформирована солидная договорно-правовая база. Заключено более 60 договоров. Активно функционирует межправительственная экономическая комиссия. Теперь мы планируем создать совместную торговую палату. Налажены межпарламентские связи, укрепляется межрегиональная кооперация, установлено тесное взаимодействие в рамках международных организаций", - цитирует Токаева Tengrinews.kz.

Кроме того, он указал на большие возможности в транспортно-логистической сфере, в частности железнодорожной ветки Казахстан - Туркменистан - Иран. Наряду с этим президент Казахстана отметил транзитно-экспортный потенциал морских портов на Каспии.

Говоря о сотрудничестве в сельском хозяйстве, Токаев заявил о готовности казахстанской стороны расширять номенклатуру отечественной сельхозпродукции для поставки в Иран. Он также выразил заинтересованность в реализации совместных проектов в легкой промышленности, агропромышленном комплексе.

Помимо этого, президент Казахстана поведал, что республика вводит для граждан Ирана вводим безвизовый режим сроком на 14 дней. По его словам, данная мера направлена на дальнейшее расширение взаимодействия в различных сферах, в том числе активизации контактов среди представителей деловых кругов, привлечении большого количества туристов. Президент Казахстана предположил, что иранские бизнесмены в полной мере используют это преимущество.

В свою очередь, Эбрахим Раиси акцентировал внимание на том, что визит Токаева является поворотным этапом в развитии казахско-иранских отношений по всему спектру двустороннего сотрудничества. "Надеюсь, что Ваш визит придаст большой импульс развитию торгово-экономического сотрудничества, в том числе в транзитно-транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, туристической сферах", - сказал президент Ирана.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Эбрахим Раиси подписали совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на новый уровень. Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны соглашения в политической, экономической, торговой, транспортной, инвестиционной, технологической, экологической, спортивной, энергетической, судебной, исследовательской и туристической сферах.

Напомним, нынешний визит стал первой поездкой Токаева в Иран после вступления в должность президента Казахстана в 2019 году.