В Ставропольском крае рыбак обнаружил древнейшее захоронение

В Новоалександровском округе Ставропольского края обнаружили древний курган. Об этом сообщили администрации муниципалитета.
О находке сообщил рыбак. Увидев в пруду в станице Воскресенской торчащие из насыпи кости, он вызвал полицейских, а те сообщили о находке археологам.
Ученые выяснили, что это сарматское захоронение.
Согласно предварительной оценке, кости и черепки предварительно датируют II веком до нашей эры. Помимо останков, здесь также обнаружили посуду.
Точный возраст находок ученые установят в ходе детальной экспертизы, передает "Ставропольское телевидение".