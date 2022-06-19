В Ставропольском крае рыбак обнаружил древнейшее захоронение

19 июн. 14:20

В Новоалександровском округе Ставропольского края обнаружили древний курган. Об этом сообщили администрации муниципалитета.

О находке сообщил рыбак. Увидев в пруду в станице Воскресенской торчащие из насыпи кости, он вызвал полицейских, а те сообщили о находке археологам.

Ученые выяснили, что это сарматское захоронение.

Согласно предварительной оценке, кости и черепки предварительно датируют II веком до нашей эры. Помимо останков, здесь также обнаружили посуду.

Точный возраст находок ученые установят в ходе детальной экспертизы, передает "Ставропольское телевидение".