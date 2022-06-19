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Позиции армии Азербайджана на Кельбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу

Позиции армии Азербайджана на Кельбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу

Днем 19 июня позиции азербайджанской армии направлении населенного пункта Зивел Кельбаджарского района подверглись обстрелу со стороны ВС Армении. Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Обстрелы были совершены вооруженными силами Армении из снайперских винтовок и стрелкового оружия с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхари Шорджа Басаркечарского района.

В ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры.

Ранее сообщалось, что накануне вечером и в ночь с 18 на 19 июня ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йухары Айрым, Бармагбине и Зивель Кельбаджарского района.

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