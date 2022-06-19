Позиции армии Азербайджана на Кельбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу

19 июн. 13:52

Днем 19 июня позиции азербайджанской армии направлении населенного пункта Зивел Кельбаджарского района подверглись обстрелу со стороны ВС Армении. Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Обстрелы были совершены вооруженными силами Армении из снайперских винтовок и стрелкового оружия с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхари Шорджа Басаркечарского района.

В ведомстве отметили, что подразделения азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры.

Ранее сообщалось, что накануне вечером и в ночь с 18 на 19 июня ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йухары Айрым, Бармагбине и Зивель Кельбаджарского района.