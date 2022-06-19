НАТО не будет посылать военнослужащих на Украину

19 июн. 13:37

НАТО не собирается посылать военнослужащих на Украину. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью германскому таблоиду Bild am Sonntag.

При этом он подчеркнул, что организация продолжит оказывать поддержку Украине.

"Мы не должны ослаблять поддержку Украины, даже если затраты высоки - не только на военную помощь, но и из-за растущих цен на энергоносители и продовольствие", - цитирует Столтенберга "Интерфакс".

Кроме того, генсек НАТО сообщил, что Североатлантический альянс на фоне событий на Украине продолжает укреплять собственную оборону.