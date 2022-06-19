Крупнейший дендропарк Центральной Азии откроется в Самарканде

19 июн. 13:16

В июле в Самарканде откроется крупнейший дендропарк Центральной Азии, он займет 120 га.

Парк разбили на территории нового туристического комплекса Silk Road Samarkand. Он поделен на 14 зон с учетом ландшафтных особенностей локации. "Мы намеренно не выравнивали рельеф местности, а на некоторых участках наоборот – выложили дополнительный слой глины из-за близкого расположения грунтовых вод", – рассказал главный агроном парка Еркин Ходжиев.

На территории высажены свыше 20 тыс растений и 250 тыс кустарников, включая магнолию, бамбук, сакуру, из стран Европы. Кроме того, в дендропарке представлены 10 тыс местных растений. Разбит инжирный парк на площади 2,5 га, высажены лучшие сорта яблок, винограда, граната, тутовника, слив, персиков и абрикосов.

Дендрарий улучшит экологию в регионе и станет местом отдыха горожан.