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НАТО объявит Россию угрозой миру

НАТО объявит Россию угрозой миру

Страны НАТО на ближайшем саммите объявят Россию угрозой миру и стабильности. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Bild am Sonntag.

"Если меняется мир, то меняется и НАТО, а мир стал опаснее. Мы заявим, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности", - цитирует его ТАСС.

При этом генсек НАТО в очередной раз подчеркнул, что организация не видит "более высокого уровня готовности российских ядерных сил".

Помимо этого, Столтенберг обратил внимание на то, что в новой стратегической концепции упомянут и Китай, усиление которого представляет вызов интересам, ценностям и безопасности НАТО.

Напомним, саммит НАТО пройдет в Мадриде 28-30 июня.

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