Канцлер Германии оценил политику Меркель в отношении России

19 июн. 12:31

Канцлер Германии Олаф Шольц дал интервью агентству DPA, в котором дал оценку политике экс-канцлера страны Ангелы Меркель в отношении России.

По его мнению, политика предыдущего руководства, направленная на мирное существование с РФ, была верной. "Попытка примирения никогда не может быть неверной, равно как и попытка мирно сосуществовать. Тут я нахожусь на стороне своей предшественницы", - цитирует Шольца ТАСС.

При этом он указал на ошибки, допущенные Ангелой Меркель в отношениях с Россией. "Ошибка нашей экономической политики заключалась в том, что мы слишком увязали наше энергообеспечение на России, не построив необходимой инфраструктуры на тот случай, если придется быстро сменить курс", - пояснил он.

Шольц, что ранее, когда он еще был градоначальником Гамбурга, выступал за то, чтобы строить как можно больше терминалов по приему сжиженного газа в Северном море, однако этого так и не случилось. "Теперь это нужно нагонять", - добавил канцлер Германии.