В Краснодаре будет свой комплекс для хранения керамики

19 июн. 12:17

В Краснодаре стартовало строительство большого логистического комплекса для керамики. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Комплекс вырастет на территории промышленного кластера, уже ведется работа по ограждению строительной площадки и выполняется вертикальная планировка территории. В ближайшее время специалисты приступят к монтажу трансформаторной подстанции, передает "АиФ-Юг".

Логистический комплекс стоимостью в 1 млрд рублей займет площадь в 50 тыс кв м. Сначала здесь возведут помещения административно-бытового комплекса, технические помещения и теплый склад, а на втором этапе - еще одно помещение склада. Запустить новый логистический комплекс в работу планируют в 2024 году, его суточный грузооборот составит 35 т.