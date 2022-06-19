В России диагностировали коронавирус у 3081 человека

19 июн. 11:55

За последние 24 часа число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России увеличилось на 3081. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Выписаны по выздоровлению 3279 человек, умерли – 62. Общее число заражения COVID-19 в России на данный момент составляет 18 398 260. Справились с болезнью 17 822 674 жителей страны, скончались – 380 463.

Наибольший суточный прирост зафиксирован в Московской области – 230, Санкт-Петербурге – 217, Москве – 172, Воронежской области – 114, Волгоградской области – 111, Нижегородской области – 107, Свердловской области – 98, Челябинской области - 94, Республике Татарстан – 70, Ростовской области – 68.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки по-прежнему является Ставропольский край. За последние 24 часа коронавирус диагностировали у 48 жителей региона. В Чечне выявили 11 случаев заражения, в Дагестане – 6, в Кабардино-Балкарии – 6, в Северной Осетии – 6, в Карачаево-Черкесии – 4, в Ингушетии – 3.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 538 млн, из них более 6,3 млн человек скончались.