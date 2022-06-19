Позиции армии Азербайджана на Кельбаджарском направлении подверглись обстрелу

19 июн. 11:44

Накануне вечером и в ночь с 18 на 19 июня позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Йухары Айрым, Бармагбине и Зивель Кельбаджарского района подверглись обстрелу со стороны ВС Армении. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Азербайджана.



Обстрелы были совершены из крупнокалиберного стрелкового оружия с позиций, расположенных в населенных пунктах Зяркенд и Йухары Шорджа Басаркечярского района.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры.