МИД Казахстана призвал запретить ядерное оружие во всем мире

19 июн. 11:21

Казахстан призывает ядерные державы мира разработать план по ликвидации ядерного оружия. Об этом заместитель премьер-министра – министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди написал в статье для казахстанских и зарубежных СМИ в преддверии первой встречи государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация на Украине, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют как никогда прежде задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия.

"Как отмечает генсек Организации Объединеных Наций Антониу Гутерриш, сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13.4 тыс ядерных боеголовок, возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны", - цитирует РИА Новости главу внешнеполитического ведомства Казахстана.

Напомним, встреча государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) пройдет в Вене 21-23 июня 2022 года.