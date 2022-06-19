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МИД Казахстана призвал запретить ядерное оружие во всем мире

МИД Казахстана призвал запретить ядерное оружие во всем мире

Казахстан призывает ядерные державы мира разработать план по ликвидации ядерного оружия. Об этом заместитель премьер-министра – министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди написал в статье для казахстанских и зарубежных СМИ в преддверии первой встречи государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Он подчеркнул, что нынешняя ситуация на Украине, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют как никогда прежде задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия.

"Как отмечает генсек Организации Объединеных Наций Антониу Гутерриш, сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13.4 тыс ядерных боеголовок, возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны", - цитирует РИА Новости главу внешнеполитического ведомства Казахстана.

Напомним, встреча государств-участников Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) пройдет в Вене 21-23 июня 2022 года.

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