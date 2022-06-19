Участники IX Глобального Бакинского форума посетили Физули и Шушу

19 июн. 10:48

В воскресенье, 19 июня, участники IX Глобального Бакинского форума посетили Карабахский район Азербайджана.

Сначала делегация посетила Физули, а затем отправилась в Шушу.

Поездка осуществляется в ознакомительных целях. В ее рамках участники форума познакомятся с реконструкцией и развитием Карабахского и Восточно-Зангезурского районов Азербайджана, а также с ходом разминирования освобожденных территорий.

В поездке участников форума сопровождают представители местных и зарубежных средств массовой информации, передает АзерТАдж.

Напомним, с 16 по 18 июня в столице Азербайджана под эгидой президента страны Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви прошел IX Глобальный Бакинский форум "Вызовы глобальному миропорядку". Он был посвящен обсуждению международных вопросов на тему "Угрозы глобальному миропорядку". Участниками форума стали около 400 представителей из 53 стран, в том числе, главы государств и правительств, бывшие главы государств и правительств и молодые лидеры.

Ранее председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев заявил в интервью "Вестнику Кавказа", что Глобальный Бакинский форум - это одна из тех международных дискуссионных площадок, созданием которых сегодня активно занимается Азербайджан. "Это форум, на который традиционно приезжает множество ушедшие в отставку политических деятелей, которые когда-то занимали самые высокие посты во власти", - сообщил он.

Шафиев отметил, что Глобальный Бакинский форум – площадка, которая позволяет проводить обмен мнениями людям, имеющим практические навыки в управлении государством, во внешней политике. "В Баку они обсуждают актуальные проблемы международной повестки дня, таков формат данного форума. Благодаря этому становится возможен поиск решений по ключевым вопросам на одной из установившихся платформ", - пояснил председатель правления Центра анализа международных отношений