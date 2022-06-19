Гарибашвили едет в Катар после визита в Ереван

19 июн. 10:00

В понедельник, 20 июня, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отправится в Катар. Об этом сообщили в пресс-службе премьера.

В рамках визита глава грузинского правительства примет участие в двухдневном экономическом форуме. На одной из панелей форума он обратится к участникам мероприятия.

Гарибашвили посетит Катар после поездки в Армению, где он побывал накануне с однодневным визитом. Там премьер-министр Грузии провел переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На встрече в Дилижане обсуждались вопросы двустороннего политического и экономического сотрудничества.