Названа предварительная причинами аварии с 16 пострадавшими на Кубани

18 июн. 21:58

По данным следствия, ДТП на Кубани с 16 пострадавшими произошло из-за того, что водитель автобуса неверно выбрал скорость движения и не справился с управлением, рассказали в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Группа студентов на арендованном автобусе Кia, принадлежащем 59-летнему индивидуальному предпринимателю, ехала в поселок Мезмай на производственную практику.

"В ходе движения по автодороге направлением станица Нижегородская - поселок Мезмай - Лаго-Наки водитель автобуса, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за движением транспортного средства, на закругленном участке дороги не справился с управлением и допустил наезд на металлическое дорожное ограждение и съезд с дороги", - цитирует сообщение ТАСС.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей"), санкция по ней - до двух лет лишения свободы.

Напомним, автобус с 18-19-летними студентами из Кубанского госуниверситета сегодня съехал с дороги и врезался в дерево, повредив четыре "легковушки", припаркованных на проезжей части. Пострадали 16 человек. Прокуратура установила, что автобус не проходил обязательный осмотр перед рейсом.