В Тегеране сообщили о создании совместной комиссии с Баку для разработки месторождений на Каспии

18 июн. 21:46

Глава Миннефти Ирана Джавад Оуджи сообщил, что Тегеран достиг соглашения о создании совместной комиссии с Баку для разработки ряда месторождений на Каспийском море. Об этом пишет АЗЕРТАДЖ.

"Совместная разработка, добыча и экспорт энергоносителей отвечают интересам обоих государств", - заявил иранский министр.

Напомним, 3 июня министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и Джавад Оуджи подписали в Баку меморандум о взаимопонимании, в котором идет речь и о расширении двустороннего сотрудничества в газовой сфере.