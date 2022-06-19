Молодежь Ингушетии не оставят без работы

19 июн. 8:32

Власти Ингушетии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) договорились о сотрудничестве в сфере образования с Московским финансово-промышленным университетом "Синергия": документ призван вовлекать молодежь республики в предпринимательство, чтобы предупредить увеличение безработицы.

"В рамках соглашения планируется проводить работу по ранней профориентации подростков, обучению предпринимательству, востребованным и перспективным в регионе специальностям. Договор предполагает содействие развитию туризма в республике, в том числе инклюзивного, формирование и продвижение бренда региона, проведение событийных мероприятий. Реализация этих мер позволит республике предупредить в будущем повышение уровня безработицы", - передает сообщение пресс-службы главы и правительства региона "Это Кавказ".

Соглашение позволит решать социально значимые задачи, развивать сотрудничество сторон в области популяризации предпринимательства в регионе, развивать образование, туристический потенциал республики. Сейчас в Ингушетии ощущается нехватка специалистов в сфере бизнеса и предпринимательства, нет качественного менеджмента, а вовлечение молодежи в бизнес, профориентация в подростковом возрасте позволят республике не допустить роста незанятого населения, - добавили в пресс-службе.

По данным Росстата, в январе - марте 2022 года самый высокий уровень безработицы фиксировался в регионах СКФО. Так, в Ингушетии он составлял 29,3%, в Северной Осетии - 14,9%, Дагестане - 14,8%, Карачаево-Черкесии - 11,5%, Чечне - 11,1%.