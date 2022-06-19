Назван лучший аэропорт в Центральной Азии и СНГ

19 июн. 5:17

Международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" стал лучшим региональным аэропортом в Центральной Азии/СНГ на World Airport Awards, сообщает комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

World Airport Awards - самая престижная награда в индустрии аэропортов, она присуждается по итогам крупнейшего ежегодного глобального опроса об удовлетворенности клиентов.

"Награда считается эталоном качества для мировой индустрии аэропортов, оценкой обслуживания клиентов и их удобства в более чем 550 аэропортах мира. Опрос и награды независимы от какого-либо контроля или влияния аэропортов. Мы рады получать эту высшую награду", - приводит пресс-служба слова главы правления АО "Международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" Габита Тажимуратова.

Стоит добавить, что награду вручили в пассажирском терминале ЭКСПО в Париже 16 июня.