"Уральские авиалинии" увеличивают частоту полетов в Грозный из Москвы

19 июн. 2:22

Начиная с 25 июня авиакомпания "Уральские авиалинии" увеличивает частоту полетов из московского аэропорта Домодедово в Грозный до двух в день,

сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика.

"Мы запускаем дополнительный рейс по маршруту Домодедово - Грозный - Домодедово. С 25 июня будем летать из Москвы в Грозный два раза в день", - пояснили в компании.

Уточняется, что рейсы из Домодедово в Грозный будут выполняться в 06:00 и 14:15 по московскому времени, в обратном направлении - в 10:25 и 18:40.