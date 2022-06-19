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"Уральские авиалинии" увеличивают частоту полетов в Грозный из Москвы

&quot;Уральские авиалинии&quot; увеличивают частоту полетов в Грозный из Москвы

Начиная с 25 июня авиакомпания "Уральские авиалинии" увеличивает частоту полетов из московского аэропорта Домодедово в Грозный до двух в день,

сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика.

"Мы запускаем дополнительный рейс по маршруту Домодедово - Грозный - Домодедово. С 25 июня будем летать из Москвы в Грозный два раза в день", - пояснили в компании.

Уточняется, что рейсы из Домодедово в Грозный будут выполняться в 06:00 и 14:15 по московскому времени, в обратном направлении - в 10:25 и 18:40.

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