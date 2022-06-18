Команда Азербайджана взяла "бронзу" в многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике

18 июн. 21:25

Азербайджанские грации завоевали бронзовую медаль чемпионата Европы по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумматова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина набрали 65.400 балла за две программы и заняли третье место в многоборье.

Спортсменки также прошли в оба финала - в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами, а также с пятью обручами.

За первое выступление они получили 31.800 балла, выйдя на третье место, упражнение с пятью обручами судьи оценили в 33.600 балла - это пятая строчка.

Ранее юниорка Камилла Гафарова завоевала "бронзу" в программе с булавами.