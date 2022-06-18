ПМЭФ продемонстрировал самодостаточность России

18 июн. 21:10

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум завершился сегодня в Петербурге.

Как заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Антон Кобяков, он продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет РФ, показал, что она защищена от "внешнего давления и всех форм шантажа".

"Практически ПМЭФ подтвердил свой статус мировой востребованной площадки обсуждения глобальных вопросов мирового устройства. Это важно, мир уже стал многополярным", - цитирует Кобякова ТАСС.

За четыре дня деловой программы на форуме прошло 214 мероприятий, в пленарной сессии участвовали главы четырех государств - Китая, Египта, Казахстана и России.

Ответственный секретарь оргкомитета пояснил, что площадь "Экспофорума", где проводится ПМЭФ, ограничена, и фактически форум уже не вмещается в этот формат. Он призвал власти Санкт-Петербурга расширить "Экспофорум" минимум вдвое.

Если говорить об экономических итогам ПМЭФ, то на нем было заключено 691 соглашение на сумму 5,6 трлн рублей, в прошлом году показатель составлял 3,8 трлн рублей.

Что касается географии, то ПМЭФ посетили представители 130 стран, в том числе 79 государств прислали официальных представителей. Кобяков особо отметил, что в форуме участвовали и представители всех стран, недружественных РФ.

Напомним, Петербургский международный экономический форум был организован Фондом Росконгресс, он прошел с 15 по 18 июня. Тема - "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия состоялись форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", ПМЭФ.Юниор и SPIEF Sport Week.