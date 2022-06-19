Turkish Airlines: ребрендинг главного авиаперевозчика Турции дорого обойдется

На этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о тюркификации одного из самых известных брендов страны, Turkish Airlines (Турецкие авиалинии). По словам Эрдогана, компания перекрасит пассажирские самолеты, разместив на них название Türk Hava Yolları, что означает ”Турецкие авиалинии” на турецком языке.

Middle East Eye напоминает, что в мае было изменено официальное название страны в ООН на Türkiye (Турция на турецком). Решение стать Türkiye было аргументировано тем, что турецкое название лучше передает историю, культуру и ценности страны. Все турецкие учреждения и государственные СМИ начали использовать новое название. ООН и НАТО также начали ссылаться на страну, используя недавно зарегистрированное название вместо английской версии. Несмотря на динамику, для многих все равно оказалось неожиданностью, когда изменения коснулись самой известной компании страны, 49% акций которой принадлежат государству.

”Никакой больше Turkey (Турция на английском). Теперь мы Türkiye. Отныне на наших самолетах вместо Turkish Airlines будет написано Türk Hava Yolları”, - заявил Эрдоган. Большинство сотрудников Turkish Airlines не были осведомлены о грядущем изменении бренда. Решение президента вызвало два вопроса: один касается ребрендинга, а другой - его стоимости. Три года подряд компания Turkish Airlines остается самым ценным бренном страны и занимает первое место в турецком списке компаний Brand Finance’s Turkey 100.

Компания, стоимость которой оценивается в $1,6 млрд, совершает рейсы по 334 направлениям в 128 странах, занимая третье место в мире по авиаперевозкам после United Airlines и American Airlines. Джандан Карлытекин, бывший исполнительный директор авиакомпании, считает, что решение разрушит ценность бренда Turkish Airlines.

”Над созданием бренда мы работали с такими всемирно известными личностями, как Коби Брайант и Кевин Костнер, - объяснил Карлытекин в эфире одной из телепрограмм. - Нам удалось стать спонсорами таких футбольных клубов, как ”Барселона” и ”Манчестер Юнайтед. Неразумно уничтожать всемирно известный бренд”.

Компания Marketing Turkiye тоже предупреждает, что изменение названия негативно скажется на узнаваемости авиакомпании по всему миру. Кроме того, неизвестно, как партнеры воспримут ребрендинг. ”Все усилия по глобализации будут сведены на нет”, - сообщается на веб-сайте компании.

Ребрендинг будет стоит баснословных денег. Ни один из экспертов не взялся назвать точную сумму, но, по их мнению, процесс будет сложным и требующим огромных финансовых вливаний. Компания Turkish Airlines, основанная в 1933 году, располагает флотом из 318 самолетов и нанимает дополнительные воздушные суда в загруженные летние месяцы.

”Речь идет не только о перекраске самолетов. Придется менять всё, - говорит источник, близкий к Turkish Airlines. - Везде надпись ”Turkish Airlines” должна быть изменена на Türk Havayolları. Работа колоссальная, как и затраты. Представьте себе самолет. Начиная от фюзеляжа, до сидений и инструкций по безопасности, до стоек и рекламы - везде написано ”Turkish Airlines”. И всё это придется изменить. На данный момент стоимость работы определить невозможно”.

Сотрудник Turkish Airlines, который попросил не называть его имени, рассказал, что компания арендовала на летний сезон самолеты из России: ”Мы не планировали перекрашивать их, чтобы сэкономить время и деньги. Не так-то просто загнать самолет в ангар, учитывая плотность рейсов после пандемии”.

Эксперт, который также попросил не называть его имени, рассказал, что ребрендинг будет осуществляться постепенно, на протяжении многих месяцев: ”Таким образом, его стоимость будет ниже, а сам процесс - более разумным”.