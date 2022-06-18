Посетители ВДНХ будут знакомиться с культурой и промышленностью Ингушетии

18 июн. 20:55

Ингушетия будет устраивать на территории ВДНХ в Москве тематические экспозиции, позволяющие знакомить посетителей комплекса с продукцией, выпускаемой в регионе, а также с его культурой и достопримечательностями, проинформировали в пресс-службе главы региона

"Посредством создания тематических экспозиций на территории ВДНХ будет организовано знакомство жителей и гостей Москвы с историей и культурой, экономическими достижениями и туристическим потенциалом Ингушетии", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, помимо прочего, ВДНХ рассмотрит возможность предоставления региону необходимых площадей для организации культурно-массовых, деловых, спортивных и иных мероприятий, передает ТАСС.