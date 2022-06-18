Армянская оппозиция не остановится и после "ухода" Пашиняна

18 июн. 20:44

Миссия движения "Сопротивление", устраивавшего на протяжении 1,5 месяцев акции протеста в Ереване, не завершится с "уходом" премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил один из лидеров оппозиции, вице-спикер парламента от националистической фракции "Армения" Ишхан Сагателян на митинге.

По его словам, главная цель движения - построение сильной Армении, а нахождение у власти Пашиняна препятствует ей, поэтому смещение главы кабмина - одна из приоритетных задач на сегодняшний день. Однако с его "уходом" миссия движения не завершится.

"После ухода Никола Пашиняна озвученные нашим движением идеи и цели станут основными функциями государства. Следующая власть должна уметь сопротивляться и преодолевать вызовы, стоящие перед государством. Уверен, что мы сможем сделать это вместе", - приводит слова Сагателяна Sputnik Армения.