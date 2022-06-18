ФАС предлагает ввести параллельный импорт для абсолютно всех товаров

18 июн. 19:57

Механизм параллельного импорта в РФ необходимо распространить на все категории товаров, такое мнение выразил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

"Мы хотели распространить механизм параллельного импорта вообще на все и установить на территории нашей страны международный принцип исчерпания прав, который был до 2002 года", - цитирует его РБК.

Шаскольский подчеркнул, что ФАС считает такую меру необходимой, поскольку в противном случае правообладатели и дистрибьюторы так и будут держать монопольно высокие цены.