"Грузинская мечта" пообещала выполнить все условия Евросоюза

18 июн. 19:44

Власти Грузии выполнит все условия для получения страной статуса кандидата в члены Европейского союза, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

Говоря о структурных реформах, он пояснил, что в уже утвержденном документе перечислены шаги, которые необходимо сделаны по разным направлениям, и условия для получения статуса кандидата почти полностью совпадают с планом по ассоциации.

"Нет ничего нового. Мы и так имели эти обязательства и конечно же, по каждому из пунктов будут проведены соответствующие реформы", - приводит его слова грузинские СМИ.

Кобахидзе также отметил, что во время правления "Мечты" Грузия демонстрирует самый большой прогресс на пути вступления в ЕС.