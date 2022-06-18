На ПМЭФ рассказали, чувствуют ли россияне "отмену" культуры РФ Западом

18 июн. 19:33

Более 55% россиян не почувствовали "отмены" культуры России со стороны Запада, рассказала заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Юлия Голубева на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"К сессии мы провели опрос в социальных сетях. Порядка 55% респондентов, а всего их было более 4 тыс, ответили "нет" на вопрос, отразилось ли на повседневной жизни и деятельности профессиональной такое явление, как "культура отмены"", - цитирует ее ТАСС.

Голубева сообщила, что каждый пятый участник опроса не знает, что такое "культура отмены".

В целом, указала она, россияне в массе своей еще не ощутили эффекта этой т. н. "политики".