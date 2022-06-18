Гарибашвили и Пашинян провели рабочую встречу в Дилижане

18 июн. 19:18

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и его армянский коллега Никола Пашинян провели рабочую встречу в Дилижане, такое сообщение распространила пресс-служба главы правительства Грузии.

Участники рассмотрели вопросы двухстороннего политического и экономического сотрудничества, передает Sputnik Грузия.

Гарибашвили и Пашинян отметили плодотворное сотрудничество в областях торгово-экономических отношений, транспорта, логистики и культуры.

Кроме того, премьеры уделили особое внимание ситуации в регионе, указали важность совместных усилий в борьбе с вызовами, еще раз подтвердили готовность углублять отношения между Тбилиси и Ереваном.

Напомним, Ираклий Гарибашвили находится в Армении с однодневным визитом.