Важное оборудование доставлено на будущую АЭС "Аккую"

18 июн. 18:56

На строительную площадку атомной электростанции "Аккую" в районе Гюльнар провинции Мерси доставлен полярный кран, его грузоподъемность - около 400 т, передает пресс-служба Akkuyu Nükleer AŞ.

Приемка крана на грузовом терминале "Восточный" шла сутки, он предназначен для блока № 1 АЭС "Аккую".

Первый заместитель гендиректора, директор строящейся АЭС Сергей Буцких заявил, что доставка полярного крана на первый энергоблок - одна из самых важных логистических операций в этом году.

"Груз был отправлен с завода "ТЯЖМАШ" в порт Санкт-Петербург, а оттуда морским путем доставлен на грузовой терминал "Восточный". После сборки кран будет установлен под куполом здания реактора и перед вводом в эксплуатацию пройдет ряд испытаний", - цитирует его "Анадолу".

Полярные краны размещаются под куполом гермооболочки реакторного здания АЭС, они нужны для перемещения грузов в реакторном отделении.