"АвтоВАЗ" восстановит производство ряда моделей в ближайшие месяцы

18 июн. 18:44

Компания "АвтоВАЗ" намерена в ближайшие месяцы восстановить производство ряда моделей, кроме Lada Vesta, рассказал на ПМЭФ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

По его словам, окончательно вопрос прояснится к концу следующей недели.

Азаров уточнил, у каждой модели своя степень локализации и свой уровень зависимости от импортных комплектующих…

"Поэтому на сегодняшний день наиболее сложно просматривается перспектива Lada Vesta, по всем остальным моделям сейчас ведется интенсивная проработка того, что в ближайшие месяцы запуск сборочных производств возобновить", - цитирует губернатора РИА Новости.