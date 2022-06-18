Интерактивная выставка "Врач - профессия вечная" откроется завтра в Историческом парке Махачкалы

18 июн. 18:26

Завтра в Историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале откроется новая интерактивная выставка "Врач - профессия вечная", подготовленная специалистами мультимедийного комплекса совместно с Городской клинической больницей. Такое сообщение опубликовано на сайте музея.

Посетители узнают об истории медицины, развитии здравоохранения Дагестана, выдающихся деятелях и новых технологиях.

Руководитель Исторического парка Тимур Велиханов заявил, что в первый день на выставке будут работать уголки здоровья, где гости смогут пройти профилактические осмотры у специалистов. "Также в первый день посетить выставку можно будет бесплатно" - отметил он.

Оздоровительная акция состоится с 11.00 до 15.00, планируется также провести конкурсы и разыграть сертификаты на бесплатное обследование в медучреждении.

Открытие выставки назначено на 11.00.