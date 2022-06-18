Что делать ОПЕК+ после истечения срока сделки о сокращении поставок

Представители ОПЕК+ пытаются определить, что делать после того, как в августе истечет срок сделки о сокращении производства. Oil Price отмечает, что картель столкнулся с неопределенностью и многочисленными сложностями, не в последнюю очередь касающимися отношений с одним из главных производителей группы - Россией.

Саудовская Аравия настаивает на том, что Россия остается одним из основных участников ОПЕК+, несмотря на российскую спецоперацию на Украине. По мнению Эр-Рияда, ОПЕК+ - это альянс, который строится не на политике, а на необходимости управлять рынком.

Саудовской Аравии и другим членам ОПЕК предстоит определить преимущества сотрудничества с Россией, однако они рискуют спровоцировать гнев США и Европы.

Картелю также необходимость решить, что делать с резервными мощностями, которых, по мнению некоторых экспертов, не так много на данный момент. Обладают ими лишь некоторые члены картеля. Сегодняшние высокие цены требуют увеличения производства со стороны ОПЕК. Того же требуют от ОПК США и некоторые другие страны. Но как только резервные мощности будут задействованы, у картеля не будет средств для поддержания баланса спроса и предложения.

Вопросы о дополнительных мощностях осложняют перспективы картеля нефтедобывающих стран. Производство ОПЕК упало в мае, несмотря на увеличение квот на добычу для государств-членов. На фоне прогнозов о том, что ОПЕК вновь не сможет достичь целевых показателей производства в мае, падение добычи совпало со снижением цен. Саудовской Аравии удалось увеличить производство на 60 тыс. баррелей в день, но рост производства был сведен на нет потерями в Ливии, Нигерии, Габоне и других странах.

Международное энергетическое агентство считает, что Саудовская Аравия и ОАЭ могут добывать на 2,2 млн баррелей в день больше в дополнение к производству, которое может быть восстановлено после отмены квот.