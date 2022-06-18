Международный студенческий кинофестиваль стартует 21 июня в Тбилиси

18 июн. 18:07

XIV Международный студенческий кинофестиваль пройдет в Тбилиси с 21 по 27 июня, об этом сообщают организаторы.

В программу вошли 31 фильм из 19 стран мира, в том числе из Франции, Америки, Венгрии, Италии, Польши, Испании и Бельгии.

Их отбирали студенты IV курса Грузинского госуниверситета театра и кино имени Шота Руставели, а также киноведы Этери Парчукидзе, Натия Панцулая, Саба Махарашвили, Тико Мамедова и Бесо Дараселия.

Будут вручены награды в шести номинациях: "Лучший анимационный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший короткометражный художественный фильм", "Лучшая режиссура", специальный диплом и Гран-при.

Кроме того, на питчинг-форуме режиссеры смогут презентовать свои проекты, чтобы получить средства на их реализацию, передает Sputnik Грузия.

Призовой фонд кинофестиваля - 12 тыс лари ($4 тыс). Он пройдет в Amirani Cinema, все фильмы будут показаны на большом экране.

Организатором выступил Тбилисский госуниверситет театра и кино им. Ш. Руставели при поддержке Минкультуры, спорта и молодежи и Национального центра кинематографии Грузии.