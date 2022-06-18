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Росатом продолжает реализацию проектов, несмотря на санкции

Росатом продолжает реализацию проектов, несмотря на санкции

Санкции против РФ не оказали никакого влияния на планы Росатома по развитию Северного морского пути и осуществлению зарубежных проектов, рассказал гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Известия" на полях Петербургского международного экономического форума.

Напротив, подчеркнул он, поручение президента России выполняется в ускоренном темпе. "Во-первых, закон уже прошел чтение, во-вторых, у нас подготовлен проект плана развития Северного морского пути", - цитирует Лихачева "Известия".

Глава Росатома указал, что госкорпорация не будет менять планы и по реализации зарубежных проектов, невзирая на проблемы с логистикой, вызванные санкциями.

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